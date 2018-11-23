شكرا لقرائتكم خبر عن قاهر الأهلي فى 2007 معروض على المجلس الأحمر لخلافة كارتيرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض أحد وكلاء اللاعبين السيرة الذاتية الخاصة بالفرنسي برتران مارشان، مدرب النجم الساحلي التونسى السابق، على مسئولى الأهلي من أجل التعاقد معه لتدريب الفريق الأحمر وخلافة مواطنه باتريس كارتيرون الذى تمت إقالته من تدريب المارد الأحمر من قبل.

ويملك مارشان سيرة ذاتية قوية وخبرة كبيرة فى العمل داخل أفريقيا، خاصة مع فرق الشمال الأفريقى، حيث قاد النجم الساحلى للتتويج بلقب دورى الأبطال الأفريقى عام 2007 على حساب الأهلي.

كما درب مارشان عدداً من الأندية العربية، منها الأفريقى والنجم الساحلى التونسيان، والخور القطرى ثم المنتخب التونسي، وبعدها تولي تدريب الرجاء البيضاوى المغربى، وعاد إلى قطر لتولى القيادة الفنية لفريقي أم صلال والخرطيات، ثم نهضة البركان المغربي وأخيرا الأفريقى التونسى فى الموسم الماضى.