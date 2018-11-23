شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. 5 أسباب وراء الإطاحة بكارتيرون من تدريب الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جاء رد مجلس إدارة الأهلى على إخفاق الفريق الأحمر فى البطولتين الأفريقية والعربية وخسارة اللقبين سريعا، بعدما قرر إقالة الفرنسى باتريس كارتيرون من منصبه، وتكليف محمد يوسف بتولى القيادة الفنية بشكل مؤقت لحين اختيار جهاز فنى أجنبى جديد يخلف المدرب الفرنسى فى المهمة، ولعل أبرز أسباب الإطاحة بكارتيرون.. اضغط هنا

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