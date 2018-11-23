شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يصل القاهرة قادما من دبى بعد وداعه البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار القاهرة الدولي قبل قليل ،بعثة الأهلي قادمة من دبى ، بعد خوض مباراة الوصل الإماراتى فى كأس زايد للأندية الأبطال، والتى ودعها الأهلى أمس عقب التعادل 1-1 فى اللقاء الذى جمع الفريقين على ملعب زعبيل. وصلت البعثة علي متن الطائرة المصرية القادمة من دبي، وتم انهاء اجراءات وصولهم عبر صالة 3. وسيبدأ الفريق غداً الاستعداد لمباراة المقاولون العرب الثلاثاء المقبل فى الدورى العام. وكان الأهلي قرر أمس إقالة كارتيرون، المدير الفنى للفريق ومايكل ليندمان مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفنى، وتم تعيين محمد يوسف مديرا فنيا مؤقتا، وسيد عبد الحفيظ قائما بأعمال مدير للكرة.

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