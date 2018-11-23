شكرا لقرائتكم خبر عن رنيم الوليلى تواجه نوران جوهر فى نصف نهائى بطولة هونج كونج للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت رنيم الوليلى، لاعبة وادى دجلة والمصنفة الثانية عالمياً، عن سعادتها بالتأهل لنصف نهائى بطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش، عقب تغلبها على الصينية جوى تشان بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 22 دقيقة.

وكتبت الوليلى عبر حسابها على تويتر، "الحمد لله وصلت إلى نصف نهائى بطولة هونج كونج، سألعب غداً ضد مواطنتى وزميلتى فى النادى نوران جوهر، لذا تمنوا لى حظا موفقا".





وأطاحت نوران جوهر لاعبة وادى دجلة والمصنفة السابعة عالمياً بنظيرتها الفرنسية كاميل سيرم المصنفة الرابعة عالمياً، خلال المباراة التى جمعت الثنائى بربع نهائى بطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش، بنتيجة 3/2 في مباراة استغرقت 57 دقيقة.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 11-6, 7-11, 9-11, 11-9, 11-3