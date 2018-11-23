شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة الأهلى وهروب الحضرى وإقالة كارتيرون.. 7 أحداث فى "الخميس الساخن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يكن أمس الخميس يوماً عادياً فى الكرة المصرية فقد شهد أحداثاً ساخنة كانت حديث الصباح والمساء فى الشارع الكروى، نستعرضها فى السطور التالية..

1_ صدمة الأهلى

ودّع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي البطولة العربية عقب التعادل مع الوصل الإماراتى بهدف لكل منهما، وكان الفريق الأحمر قد تعادل فى القاهرة بهدفين لكل منهما فى لقاء الذهاب.

وواصل الفريق الأحمر نتائجه السلبية بعدما خسر الأهلي بطولة دورى أبطال أفريقيا أمام الترجى التونسى بعد الخسارة يوم 9 نوفمبر الماضى بثلاثية نظيفة على ملعب رادس.

2_ إقالة كارتيرون

قرر مجلس إدارة النادى الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، إقالة المدير الفنى للفريق الأول باتريس كارتيرون ومدرب الأحمال مايكل ليندمان.

كما قرر المجلس تكليف سيد عبد الحفيظ قائماً بأعمال مدير الكرة، وتكليف محمد يوسف مديراً فنياً مؤقتاً للفريق الأول لحين إتمام التعاقد مع مدير فنى وطاقم جهاز جديد للفريق الأول.

3_ 100 ألف جنيه عقوبة على كل لاعب بالأهلى

قرر محمد يوسف، القائم بأعمال مدير الكرة والمدرب العام للفريق الأول لكرة القدم، خصم 100 ألف جنيه من كل لاعب بعد مباراة الوصل الإماراتى التى ودع على إثرها الفريق الأحمر البطولة العربية للأندية.

وتأتى تلك العقوبة للمرة الثانية على التوالى بعد العقوبة التى تم إقرارها على لاعبي الفريق بعد مباراة نهائى أبطال أفريقيا بعد خسارة اللقب أمام الترجى التونسى.

4_ فوز الزمالك وإصابة علاء عبد العال

تعرض علاء عبد العال، المدير الفني للداخلية، للإصابة بعد هجوم جماهير الزمالك عليه وإلقاء زجاجات المياه عليه بعدما رفع المدرب "فانلة حمراء" أمام الجماهير ما تسبب فى سقوطه على الأرض وقام حكم اللقاء بإيقاف المباراة.

وانتهت المباراة بفوز الزمالك على الداخلية بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما الأسبوع الخامس عشر ببطولة الدورى.

5_ هروب الحضرى من الإسماعيلى

أصدر المهندس إبراهيم عثمان، رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى والمشرف العام على قطاع الكرة، قرارا بتحويل عصام الحضرى حارس مرمى الفريق للتحقيق من قبل الإدارة القانونية بالنادى.

يأتى ذلك بعد تخلفه عن السفر ضمن صفوف بعثة الفريق التى توجهت لبوروندى، استعدادا لمواجهة ماسيجير نيجوزى الأربعاء المقبل، فى ذهاب الدور التمهيدى لبطولة دورى أبطال أفريقيا فى نسختها الجديدة.

ومن المقرر أن يتم توقيع العقوبة على الحارس عقب التعرف على أسباب تخلفه عن السفر، وفقا للائحة الجزاءات من أجل الحفاظ على حالة الانضباط داخل صفوف الفريق الذى يستعد للمشاركة الأفريقية بعد غياب دام لسنوات.

6_ إقالة ميمى عبد الرازق وتغريمه 200 ألف جنيه

كشف ميمى عبد الرازق، المدير الفنى لفريق المصرى، أنه تمت إقالته من تدريب الفريق عقب الهزيمة بثلاثية أمام حرس الحدود فى الجولة الخامسة عشر من الدورى، وقررت ادارة المصرى تغريمه 200 ألف جنيه واسناد المسئولية الفنية لمصطفى يونس.

وقال عبد الرازق، فى تصريحات خاصة، إنه لم يعد مديرا فنيا للفريق وتمت إقالته من منصبه، وطلب منه مجلس الإدارة عدم العودة إلى بورسعيد خوفاً من الجماهير، مشيراً إلى أن عودته إلى بورسعيد تعنى إقالته، ولكنه كان ينوى حضور تدريب الفريق بالملعب ولكنه فوجئ بأن الفريق سافر إلى القاهرة دون علمه.

7_ اعتذار محمد حلمى وتعيين لوك إيميل مديراً فنياً للطلائع

أعلن نادى طلائع الجيش تعيين البلجيكى لوك إيميل مديراً فنياً للفريق، خلفاً لمحمد حلمى الذى اعتذر عن الاستمرار فى منصبه عقب التعادل مع بتروجت بثلاثة أهداف لكل فريق فى الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدورى العام.

ويحتل طلائع الجيش المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 17 نقطة.

ويتكون الجهاز الفنى الجديد لطلائع الجيش من (البلجيكى لوك ايميل مديراً فنياً وجان فرانسوا مدرباً عاماً والتونسى زيد بن حمودة مخطط للاحمال ومحمد جودة مدرباً مساعداً وسيد السويركى مدرباً لحراس المرمى).

ويستعد الطلائع لمواجهة الاتحاد السكندرى، المقرر لها الأحد المقبل، على استاد الإسكندرية بالجولة السادسة عشرة لمسابقة الدورى العام.