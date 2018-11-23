شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي يحدد 3 شروط فى المدرب الجديد بعد إقالة كارتيرون.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد النادى الأهلى 3 شروط أساسية فى المدرب الأجنبي الجديد من أجل التعاقد معه لتولى تدريب الفريق خلفاً للفرنسي كارتيرون، الذى رحل عن تدريب المارد الأحمر مؤخراً.

وكان الأهلي قرر إقالة باتريس كارتيرون بعد خروج الفريق من البطولة العربية، عقب التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام الوصل الإماراتى فى المباراة التى جمعت الفريقين أمس بدور الـ16، وكانت مباراة الذهاب انتهت فى برج العرب بالتعادل 2/2.

وقرر النادى الأهلي تعيين محمد يوسف مدرب عام الفريق فى منصب المدير الفنى لفترة مؤقتة لحين اختيار مدرب جديد للقلعة الحمراء، ويفاضل مسئولو الأهلى بين السير الذاتية المعروضة لاختيار مدرب جديد.

وأكد مصدر فى الأهلى أن مجلس الأحمر حدد 3 شروط أساسية لأى مدرب سيتوّى تدريب الفريق هى الشخصية القوية والسيرة الذاتية الجيدة، وأن يكون على دراية بالكرة الأفريقية.



وأضاف المصدر أن كارتيرون كان صاحب سيرة ذاتية جيدة وكان على دراية بالكرة الأفريقية لكنه كان ضعيف الشخصية إلى حد كبير، وهى الغلطة التى يتطلع مجلس الإدارة لعدم تكرارها فى المدرب الجديد.