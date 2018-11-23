كيف سخر رواد الإنترنت من إقصاء الأهلي في البطولة العربية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - مصراوي:

فجّر إقصاء الأهلي من البطولة العربية على يد الوصل الإماراتي في دور الـ16 من المسابقة، موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر.

وسخر رواد الإنترنت من وداع الأحمر لـ"كأس زايد"، خاصةً أنها جاءت بعد أيام قليلة من الهزيمة الكارثية للأهلي أمام الترجي التونسي في نهائي إفريقيا بثلاثية نظيفة.

يُذكر أن مجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، قرر إقالة المدرب باتريس كارتيرون من تدريب الفريق وتعيين المدرب العام محمد يوسف مديرًا فنيًا مؤقتًا.