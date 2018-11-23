لاعبو كارتيرون.. مفاجأة في قائمة الهدافين.. وكوليبالي الأكثر ظهورًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

رحل الفرنسي باتريس كارتيرون عن النادي الأهلي بعد 21 مباراة خاضها مع الفريق خلال خمسة أشهر، بسبب الإقصاء من البطولة العربية أمام الوصل الإماراتي وخسارة لقب دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي.

وقرر مجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، الذي يتواجد حاليا في ألمانيا، إقالة كارتيرون من تدريب الفريق وتعيين المدرب العام محمد يوسف كمدير فني مؤقت، إلى حين التعاقد مع مدرب جديد.

جاء هذا قبل أيام قليلة من عودة الأهلي للدوري، حيث يستعد الفريق حاليًا لمواجهة المقاولون العرب يوم الثلاثاء المقبل على ملعب ستاد السلام، ضمن منافسات الأسبوع الـ16 من المسابقة.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز اللاعبين الذين اعتمد عليهم كارتيرون خلال فترة قيادة الأهلي:

- الأكثر مشاركة:

يعتبر المدافع المالي ساليف كوليبالي الأكثر مشاركة مع كاتيرون في الأهلي، إذ شارك في 19 مباراة من أصل 21 خلال جميع المسابقات، حيث غاب فقط عن مواجهتي النجمة في البطولة العربية والترسانة في كأس مصر.

وكان الفرنسي طلب ضم كوليبالي حيث كان يتولى تدريب صاحب الـ30 عامًا في مازيمبي الكونجولي، وضم الأهلي اللاعب الصيف الماضي في صفقة انتقال حر، وهي الصفقة الوحيدة التي عقدها تحت قيادة كارتيرون.

وعلى الجانب الآخر، لم يظهر الظهير الأيمن باسم علي في أي مباراة مع الأهلي تحت قيادة كارتيرون، في الوقت الذي دوّن فيه كل من شريف إكرامي محمد الجزار وأحمد حمدي وأحمد ريان وأحمد علاء ظهورًا وحيدًا.

وبعيدًا عن البطولة العربية الودية، استهلك كارتيرون 32 لاعبًا من الأهلي، يتصدرهم ساليف كوليبالي بـ1440 دقيقة في 16 مباراة، يليه وليد أزارو ومحمد الشناوي وحسام عاشور وإسلام محارب ووليد سليمان.

- الأكثر تهديفًا:

سجل الأهلي مع كارتيرون 38 هدفًا خلال 21، بمعدل تهديفي بلغ 1.8 هدف (أقل من هدفين في كل مباراة)، وفشل الفريق في التسجيل خلال أربع مباريات أمام كل من النجمة والإنتاج الحربي وحوريا والترجي.

ويعد وليد سليمان أكثر لاعبي الأهلي تسجيلا تحت قيادة كارتيرون برصيد 8 أهداف في جميع المسابقات، يليه الثنائي وليد أزارو ومحمد شريف (5 أهداف)، ثم صلاح محسن في المرتبة الرابعة برصيد أربعة أهداف.

ويتاقسم محمد شريف مع وليد أزارو وصافة هدافي الأهلي مع كارتيرون، رغم أن الجناح الشاب لم يظهر مع الفريق إلا في دقائق قليلة، في حين كان يعتمد الفرنسي على المهاجم المغربي بصفة أساسية في معظم المباريات.

وكان أكبر فوز للأهلي مع كارتيرون على حساب حوريا في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال، حيث اكتسح نظيره الغيني خارج الديار (4-0)، حملت توقيع وليد سليمان وإسلام محارب وصلاح محسن وأحمد فتحي.

- استقبال الأهداف:

استقبل الأهلي في عهد كارتيرون 20 هدفًا، بمعدل يقترب من هدف في كل مباراة من الـ21، وكانت أكبر هزيمة يتلقاها الفريق على يد الترجي بنتيجة (3-0)، في إياب نهائي دوري الأبطال على ملعب رادس.

الأهلي حافظ على نظافة شباكه خلال 11 مباراة، لكنه فشل في الخروج بأي "كلين شيت" في آخر 7 مباريات له منذ فوزه على وفاق سطيف بثنائية نظيفة، وفاز خلالهم مرتين فقط أمام الترسانة والترجي.

وكان للحارس الأساسي محمد الشناوي النصيب الأكبر من استقبال الأهداف، حيث اهتزت شباكه 12 مرة في 17 مباراة، بواقع 8 أهداف في دوري الأبطال وهدفين بالبطولة العربية وهدف في الدوري.

بينما استقبل شريف إكرامي هدفين بعد مشاركته كبديل أمام الوصل في ذهاب دور الـ16 بكأس زايد، في الوقت الذي مُنيت فيه شباك الحارس الثالث علي لطفي بستة أهداف في مباراتي الاتحاد والترسانة.