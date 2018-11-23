مصدر بالأهلي: الجهاز الطبي للفريق قد يطاله التغيير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

قال مصدر بالأهلي إن إدارة النادي ستقيم أدء الجهاز الطبي للفريق بعد الإصابات المتكررة والكثيرة التي طالت اللاعبين مؤخرا.

وكان مجلس الأهلي اتخذ قرارا بإقالة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، ومايكل ليندمان مخطط الأحمال.

وأضاف المصدر لمراسل لمصراوي : "سنعيد تقييم الجهاز الطبي خاصة بعد رحيل كارتيرون عن تدريب الفريق، وذلك بما يخدم مصلحة النادي في الفترة المقبلة".

ويرأس الجهاز الطبي للأهلي، خالد محمود طبيب الفريق.

وأضاف المصدر: "المدرب الجديد الذي سيتم التعاقد معه، بالتأكيد سيكون له رؤية في الجهاز الطبي الحالي، نحن من جانبنا سنقدم له كل الأمور المتعلقة بعملية التقييم وسنضع كل الحقائق أمامه حتى يحدد مصيره".

وكان الأهلي أعلن تعيين محمد يوسف مديرا فنيا مؤقتا للفريق، فيما أختير سيد عبدالحفيظ قائمًا بأعمال مدير الكرة.