رياضة | جيرفينيو: محمد صلاح شخص قوي..ويتدرب كرجل مجنون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جيرفينيو: محمد صلاح شخص قوي..ويتدرب كرجل مجنون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح النجم الإيفواري كواسي جيرفينيو، لاعب فريق بارما الإيطالي، أن هناك سراً ما وراء نجاح النجم المصري محمد صلاح في عالم الساحرة المستديرة، حيث يواصل صاحب القدم اليسرى حصد الألقاب الفردية وآخرها هذه المرة لاعب الشهر في فريق ليفربول.

وقال جيرفينيو إن معدل عمل صلاح الاستثنائي، هو السبب وراء نجاحه في عالم الساحرة المستديرة.

وأضاف النجم الإيفواري، في تصريحات نقلها موقع صحيفة "الجارديان" البريطانية: "صلاح شخص قوي. دائماً هادئ ولديه عقلية شخص يعمل بجد".

وأوضح جيرفينيو، الذي لعب مع صلاح في فريق روما الإيطالي "لن أنسى أبداً حصصه التدريبية. نسق عالٍ جداً. إنه يتدرب كرجل مجنون، وعندما تشاهده تصاب بالدهشة".

وأردف: "لديه نوع من التأثير الإيجابي، فعندما ترى صلاح تريد أن تعمل أيضاً بجد. لديه الموهبة والتضحية".

وكان صلاح تألق بشكل كبير برفقة فريق روما الإيطالي، ليشد بعدها الرحال مرة ثانية إلى الدوري الإنجليزي لكن هذه المرة من بوابة ليفربول، الذي كان نجمه الأول في السنة الماضية من دون منازع، وقاده إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبدأ صلاح يستعيد مستواه المعهود، الذي ظهر به في الموسم الماضي مع ليفربول، إذ فاز صاحب القدم اليسرى مؤخراً بلاعب الشهر في "الريدز"، وذلك بعدما قاده إلى تحقيق 3 انتصارات متتالية في شهر أكتوبر، فضلاً عن تسجيله 4 أهداف في نفس الشهر.