رياضة | شرط الاتحاد السكندري للإفراج عن مستحقات لاعبيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرط الاتحاد السكندري للإفراج عن مستحقات لاعبيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشترط مسؤولو نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، فوز الفريق الأول لكرة القدم، على نظيره الجيش، بالمباراة المقبلة للإفراج عن مستحقات لاعبيه.

وكانت إدارة الاتحاد السكندري، قررت تجميد مستحقات اللاعبين عقب تذبذب النتائج وتراجع الأداء الفني خلال المرحلة الماضية وتحديدًا عقب الفوز على الأهلي، بالدوري العام.