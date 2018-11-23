رياضة | شرط الاتحاد السكندري للإفراج عن مستحقات لاعبيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرط الاتحاد السكندري للإفراج عن مستحقات لاعبيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اشترط مسؤولو نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، فوز الفريق الأول لكرة القدم، على نظيره الجيش، بالمباراة المقبلة للإفراج عن مستحقات لاعبيه.
وكانت إدارة الاتحاد السكندري، قررت تجميد مستحقات اللاعبين عقب تذبذب النتائج وتراجع الأداء الفني خلال المرحلة الماضية وتحديدًا عقب الفوز على الأهلي، بالدوري العام.
ويستعد الاتحاد السكندري لمواجهة طلائع الجيش، مساء الإثنين المقبل على ملعب الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز.
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