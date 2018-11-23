رياضة | مارادونا: الأرجنتين لديها أسماء كبيرة.. لكن سكالوني يدرب المنتخب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مارادونا: الأرجنتين لديها أسماء كبيرة.. لكن سكالوني يدرب المنتخب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد مدرب دورادوس المكسيكي، الأرجنتيني دييغو مارادونا، وضع منتخب بلاده مع ليونيل سكالوني، ضارباً المثل بمنتخب المكسيك الذي تعاقد مع المدير الفني جيراردو مارتينو.

وقال مارادونا: "لعبت مع تاتا مارتينو في نيولز وهو شخص رائع. يتحدثون عنه هنا في المكسيك ولدينا نحن الأرجنتينيون الفتى ليونيل سكالوني، الذي ليس له دخل في موقفه، لكن المشكلة أنه يعتقد نفسه مدرباً ويريد خوض المونديال. يمكنه الذهاب لكن إلى مونديال الدراجات النارية، وليس كرة القدم".

وكشف أسطورة كرة القدم الأرجنتينية عن شعوره بالقلق من الاعتماد على سكالوني في تدريب المنتخب، الذي صرح أنه لا يعلم ما إذا كان لديه شهادة تدريب أم لا.

وأضاف: "ليس من السهل قيادة منتخب المكسيك، لكن الأمر مختلف بالأرجنتين حيث لا نتعلم مطلقاً. لدينا مدربون مثل لويس مينوتي وريكاردو جاريكا وغوستافو ألفارو ومارسيلو غالاردو وييرمو باروس سكيلوتو. لكن سكالوني يتولى المسؤولية. الأمور معكوسة تماماً".

كان مارادونا تولى تدريب دورادوس المكسيكي الذي يحتل المركز الـ14 وتمكن من تحسين نتائجه بشكل أثار إعجاب الجميع.