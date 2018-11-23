رياضة | الاتفاق السعودي يطلب التعاقد مع مهاجم المقاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتفاق السعودي يطلب التعاقد مع مهاجم المقاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل مسؤولو نادي الاتفاق السعودي، في مفاوضات شفوية للتعاقد مع المدغشقري باولن فوافي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

وجاء مفاوضات النادي السعودي مع اللاعب، بعد ترشيحه من قبل بعض وكلاء اللاعبين، على الإدارة الفنية خاصةً أن ناديه لن يمانع بالتفريط في خدماته نظير المقابل المادي القوي.

ويعيش فوافي، أفضل فتراته الفنية مع الفريق الفيومي وأصبح من العناصر الأساسية بمنتخب بلاده مدغشقر بالتصفيات الإفريقية.