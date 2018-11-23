رياضة | مواجهات قوية في الجولة الخامسة عشر للقسم الثالث بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواجهات قوية في الجولة الخامسة عشر للقسم الثالث بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق في الثانيه والنصف من عصر السبت مباريات الجولة 15 - بداية الدور الثاني - لمجموعة الخامسة للقسم الثالث، بالجيزة، حيث يلتقي المعادي المتصدر صاحب الـ 27 نقطة بقيادة على صقر مع فريق الطائرات صاحب المركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط بقيادة طارق الشرقاوي، وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقان شهدت فوز المعادي بهدفين دون رد.

ويواجه نادى البنك الاهلي وصيف المجموعة بقيادة عيد مرازيق برصيد 26 نقطة نظيرة فريق الصف صاحب المركز التاسع بقيادة عبد السلام الشريف برصيد 15 نقطة، وحقق البنك الفوز بالدور الأول 4-2. وعلى ملعب الحوامدية يواجه فريق جينيس الرابع بقيادة أحمد بكرى برصيد 24 نقطة مع فريق حلوان العام السابع بقيادة محمد حسن برصيد 19 نقطة،ونتيجه الدور الاول فوز جينيس 1/2. ويخوض نادى 6 اكتوبر صاحب المركز السادس بقيادة حماده يؤنس برصيد 22 نقطة لقاء هام فريق مركز شباب أبو النمرس الثامن بقيادة جمال حواش برصيد 18 نقطة، وكانت نتيجه الدور الاول فوز اكتوبر 0/1. ويلعب فريق العياط الاخير بقيادة هلال الشلنك برصيد 3 نقاط مع فريق الدخان الخامس المجموعة بقيادة عنتر أبو العينين برصيد 23 نقطة، وشهد لقاء الدور اكبر فوز فى المسابقة بنتيجة 0/10 للدخان. وتختتم تلك الجولة يوم الأحد على ملعب البلاستيك بإقامة مباراة جولدى الثالث المجموعة بقيادة أحمد عبد الغني برصيد 26 نقطة فريق مركز شباب كرداسة قبل الاخير بقيادة عادل ابراهيم برصيد 8 نقاط. - ترتيب المجموعة الخامسة : 1- المعادي 27 نقطة

2- البنك 26 نقطة

3- جولدى 26 نقطة

4- جينيس 24 نقطة

5- الدخان 23 نقطة

6- اكتوبر 22 نقطة

7- حلوان 19 نقطة

8- أبو النمرس 18 نقطة

9- الصف 15 نقطة

10-الصيد 11 نقطة

11- الطائرات 9 نقاط

12- كرداسة 8 نقاط

13- العياط 3 نقاط

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