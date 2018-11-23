رياضة | الجهاز الطبي بالأهلي يخضع للتقييم من جانب الإدارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجهاز الطبي بالأهلي يخضع للتقييم من جانب الإدارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يُقيم مسئولو النادي الأهلي أداء الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بقيادة خالد محمود، بما يخدم مصلحة النادي خلال الفترة المقبلة.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب قد قرر إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول عقب خروجه من كأس زايد للأندية من دور الستة عشر، بالإضافة إلى مايكل ليندمان مخطط أحمال الفريق.

ومن المنتظر أن يكون للمدير الفني الجديد الذي سيتعاقد معه النادي في الفترة المقبلة دورا كبيرا في اختيار الطاقم الطبي، حيث سيجهز مسئولو الأهلي كافة التقارير الخاصة بالجهاز الطبي الحالي، ليحدد موقفه سواء بالبقاء أو توجيه الشكر له.