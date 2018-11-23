كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دوري القسم الثالث .. انطلاق الدور الثاني لمجموعة القاهره غداً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق منافسات الدور الثاني من مسابقة دوري القسم الثالث، في الثانية والنصف من عصر السبت - 24 نوفمبر - حيث تشهد الجولة 14 للمجموعه السادسة إقامة سبعة مباريات مرتقبة.

ومن المقرر أن يستضيف نادى السكه الحديد المتصدر بقيادة جمال عبد الحميد وكمال أمين برصيد 27 نقطة نظيرة فريق بهتيم السادس بقيادة ابراهيم هيكل برصيد 22 نقطة، وتعادل الفريقان في لقاء الدور الأول 2-2. ويلتقي نادى البلاستيك الوصيف بقيادة تامر عبد الخالق برصيد 26 نقطة فريق العبور ثامن المجموعة بقيادة ميدو برصيد 16 نقطة، وكانت نتيجه الدور الاول فوز البلاستيك 0/1. ويواجه نادى الاتصالات ثالث المجموعة بقيادة إكرام عبد المجيد برصيد 25 نقطة نظرة فريق القومى العاشر بقيادة حاتم حسن برصيد 14 نقطة، ونتيجه الدور الاول فوز الاتصالات 2/3. ويلعب فريق المرج صاحب المركز الحادي عشر بقيادة عمرو عبد الدايم برصيد 13 نقطة أمام فريق اتحاد الشرطه رابع المجموعة بقيادة توفيق صقر برصيد 24 نقطة. ويواجه شباب الاميريه صاحب المركز 12 بقيادة خالد سعد برصيد 12 نقطة نظيرة فريق الماظه خامس المجموعة بقيادة جمال تركى برصيد 23 نقطة، ونتيجه الدور الاول فوز الماظه 1/2. ويخوض منشيه ناصر الاخير بقيادة حمزه على برصيد نقطة واحدة لقاؤ هرام مع فريق مصر للتأمين السابع بقيادة رمضان ابراهيم برصيد 21 نقطة، ونتيجه الدور الاول فوز التامين 0/5. ويلتقي نادى الغابه الذي يحتل المركز التاسع بقيادة مصطفى طه برصيد 14 نقطة مع فريق اسكو - قبل الاخير - بقيادة يحيى مصطفى برصيد 9 نقاط. - ترتيب المجموعة السادسة : 1- السكه 27 نقطة

2- البلاستيك 26 نقطة

3- الاتصالات 25 نقطة

4- الشرطة 24 نقطة

5-الماظه23 نقطة

6- بهتيم 22 نقطة

7- التأمين 21 نقطة

8- العبور 16 نقطة

9- الغابه 14 نقطة

10- القومى 14 نقطة

11- المرج 13 نقطة

12- الاميريه 12 نقطة

13- اسكو 9 نقاط

14- منشيه ناصر نقطة وحيده

شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | دوري القسم الثالث .. انطلاق الدور الثاني لمجموعة القاهره غداً على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .