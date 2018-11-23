رياضة | "دونجا" يرحب بالعودة لمصر المقاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "دونجا" يرحب بالعودة لمصر المقاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحب محمود عبدالعاطي دونجا لاعب وسط فريق الزمالك بالعودة إلى صفوف نادي مصر للمقاصة خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة بعد اتصالات إدارة النادي الفيومي معه.

وتحدث بكري سليم المدير التنفيذي للمقاصة مع اللاعب لجس نبضه بشأن العودة إلى الفريق وقوبل الأمر بالترحيب من جانب دونجا.

ورغم رفض دونجا الرحيل عن الزمالك من قبل لكنه تراجع ووافق بسبب عدم حصوله على فرصته مع الفريق ورغبته في المشاركة وإثبات نفسه.

وتغلب الزمالك بالأمس على الداخلية بهدفين مقابل هدف واحد، ويستعد لملاقاة الجونة يوم الإثنين القادم ببطولة الدوري.