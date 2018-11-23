رياضة | محمود علاء يخضع لأشعة لتحديد حجم إصابته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمود علاء يخضع لأشعة لتحديد حجم إصابته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخضع اليوم محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لأشعة على قدمه بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة الداخلية بالأمس بشد في العضلة الخلفية، وستحدد الأشعة حجم الإصابة التي تعرض لها المدافع.

وكان الفريق الأبيض فاز على الداخلية بهدفين مقابل هدف في المباراة التي اقيمت بينهما على ملعب بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري.

وأكد اللاعب أنه سيخضع لأشعة اليوم لتحديد حجم الإصابة وموقفه من مباراة الجونة المقبلة المقرر لها يوم الاثنين المقبل في الجولة السادسة عشر لمسابقة الدوري، وكان محمود علاء حصل على راحة من تدريب اليوم وأدى جلسة علاجية في النادي.