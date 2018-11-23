رياضة | الزمالك يتحفظ على تعديل عقد أحمد أبوالفتوح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يتحفظ على تعديل عقد أحمد أبوالفتوح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحفظ مسئولو نادي الزمالك على تعديل عقد أحمد أبو الفتوح الظهير الأيسر للفريق بسبب تراجع مستواه ومشاكله في الفترة الأخيرة ومنها قيامه بخوض مباراة كرة خماسية. ويدرس مسئولو الزمالك إعارة اللاعب حال التعاقد مع ظهير أيسر جديد والاكتفاء بوجود بهاء مجدي معه. ووضع مسئولو الزمالك قائمة باللاعبين المرشح تعديل عقودهم لكن أبو الفتوح لم يكن من بينهم حتى الآن. ورغم حصول أبو الفتوح على فرصته في أكثر من مباراة لكنه لم يقدم المستوى المأمول حتى الآن ويواجه شبح الانتقادات من جانب الجماهير.

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