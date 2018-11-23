الان تتابع موعد مباراة النصر والشباب اليوم الجمعة 23-11-2018 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

متابعة : الخليج 365

يواجه فريق النصر غريمه الشباب، اليوم الجمعة 23/11/2018، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان موسم 2018-2019.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة بين النصر والشباب على استاد الأمير فيصل بن فهد، في تمام الساعة 19.40 بتوقيت مكة المكرمة.

ويتم بث المباراة بين النصر والشباب عبر فضائية الرياضية السعودية وقنوات دوري بلس.

ويحتل فريق النصر المركز الثاني في بطولة الدوري السعودي برصيد 22 نقطة، فيما يحتل فريق الشباب المركز الخامس برصيد 16 نقطة.