الان تتابع حكم برتغالي لمباراة الرائد والقادسية.. وصافرة تشيكية لإدارة النصر والشباب والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعة : الخليج 365

يدير مباراة الرائد والقادسية اليوم الجمعة، المنتظرة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، الحكم البرتغالي ارتور سواريس، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان على ملعب استاد الأمير سعود بن جلوي.

يشار إلى أن فريق الرائد يقع بالمركز الـ12 من ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 8 نقاط، بينما يحتل القادسية المركز الـ14 برصيد 7 نقاط.

كما يدير الحكم التشيكي بافيل كارالوفيتش، مباراة النصر والشباب المنتظرة بالساعة الثامنة إلا ثلث مساءً، في إطار منافسات الجولة العاشرة من البطولة.

ويحتل النصر، المركز الثاني برصيد 22 نقطة بينما يحتل الشباب المركز الخامس برصيد 16 نقطة.