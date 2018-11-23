شكرا لقرائتكم مورينيو ينتقد شبابه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، انتقادات لنجوم فريقه الشباب وذلك قبل مباراة الغد أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال مورينيو فى تصريحات لصحيفة "ميرور" أن 4 من لاعبي فريقه الشباب يفتقدون إلى الشخصية وهم لوك شاو وأنتوني مارسيال وماركوس راشفورد وجيسي لينجارد على الرغم من أنهم يمتلكون قدرات مميزة.



جوزيه مورينيو



مورينيو

وأوضح مورينيو قائلا: "هؤلاء نجوم ينفتقدون للنضج على المستوى الشخصى، على أيامنا كان اللاعبون رجالا وأكثر نضجا أم اليوم فلدينا أطفال مدللين، ويتعرضون للإفساد من كل المحيطين بهم."

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 20 نقطة، ويعانى مورينيو من العديد من الأزمات هذا الموسم مع الإدارة والجماهير وعدد من اللاعبين على رأسهم بول بوجبا، ويبدو أنه سيضيف أزمة جديدة مع الرباعى الذى تعرض للانتقاد من مدربهم عبر وسائل الإعلام.