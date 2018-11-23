شكرا لقرائتكم رانييري ينوي التجربة بذكاء لإحياء موسم فولهام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينوي كلاوديو رانييري مدرب فولهام الجديد "التجربة بذكاء" للتوصل إلى معادلة للنجاح لتحسين وضع الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وخلال فترته مع تشيلسي ما بين 2000 و2004 وُصف رانييري بأنه "المجرب" بسبب تغييراته الدائمة في التشكيلة الأساسية، لكن فولهام بحاجة للاستقرار ولم يحافظ على تشكيلته الأساسية في مباراتين متتاليتين هذا الموسم.

وأبلغ رانييري الصحفيين قبل مواجهة فولهام متذيل الترتيب ضد ساوثهامبتون غدا السبت "أنا مجرب لكني سأجرب بذكاء.. من المهم الحفاظ على التشكيلة الأساسية لبعض المباريات لكن أريد أن يكون جميع اللاعبين على استعداد ثم أقوم بالاختيار".

ووُصف قرار شاهد خان مالك فولهام بتعيين رانييري بدلا من سلافيشا يوكانوفيتش في وقت سابق من الشهر الحالي بأنه "بدون مخاطرة" إذ يملك الفريق خمس نقاط من 12 مباراة وخسر في آخر سبع مواجهات.

ويخطط المدرب الإيطالي الفائز بلقب الدوري مع ليستر سيتي في 2016 لبداية جديدة للفريق ويركز في مستهل فترته على تحسبن الأداء الدفاعي. وأضاف "اللاعبون شاهدوا مباراتهم الأخيرة وأوضحت لهم الأخطاء والأمور الصحيحة".

وتابع "هذا الأسبوع عملت بقوة وتبعني (اللاعبون) بشكل جيد جدا لكن من المستحيل تنظيم كل شيء خلال عدة أيام. أتمنى الحفاظ على شباكنا نظيفة ولو تمكنا من التسجيل سيكون أفضل كثيرا".