- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم كارتيرون مطلوب في تونس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل طالبت جماهير تونس، الاتحاد التونسي لكرة القدم، بتعيين الفرنسي بارتيرون كارتيرون المدير الفني السابق للنادي الاهلي، مدرباً جديداً لمنتخب "نسور قرطاج" خلال الفترة القادمة خلفاً لماهر الكنزاري.
ذكرت صحيفة "الصباح نيوز" التونسية، أن العديد من جماهير تونس طالبت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالتعاقد مع باتريس كارتيرون على الرغم من مسيرته غير الموفقة مع النادي الاهلي.
كارتيرون في الأهلى
وقالت الصحيفة أن الخبرة الواسعة التي يمتلكها باتريس كارتيرون بالكرة الافريقية، والانجازات التي حققها مع منتخب مالي ونادي مازيمبي الكونغولي دفعت جماهير تونس لمطالبة الاتحاد التونسي لكرة القدم برئاسة وديع الجرىء بالتعاقد مع مدرب الاهلي السابق.
يذكر أن إدارة النادى الأهلي اصدرت قراراً مساء أمس بإقالة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق من منصبه وتعيين محمد يوسف مديراً فنياً مؤقتاً للفريق عقب الخروج من البطولة العربية.
شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون مطلوب في تونس على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة سوبر كورة وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي سوبر كورة ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .