كارتيرون مطلوب في تونس

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جدة - عمرو شويل طالبت جماهير تونس، الاتحاد التونسي لكرة القدم، بتعيين الفرنسي بارتيرون كارتيرون المدير الفني السابق للنادي الاهلي، مدرباً جديداً لمنتخب "نسور قرطاج" خلال الفترة القادمة خلفاً لماهر الكنزاري.

ذكرت صحيفة "الصباح نيوز" التونسية، أن العديد من جماهير تونس طالبت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالتعاقد مع باتريس كارتيرون على الرغم من مسيرته غير الموفقة مع النادي الاهلي.



كارتيرون في الأهلى

وقالت الصحيفة أن الخبرة الواسعة التي يمتلكها باتريس كارتيرون بالكرة الافريقية، والانجازات التي حققها مع منتخب مالي ونادي مازيمبي الكونغولي دفعت جماهير تونس لمطالبة الاتحاد التونسي لكرة القدم برئاسة وديع الجرىء بالتعاقد مع مدرب الاهلي السابق.

يذكر أن إدارة النادى الأهلي اصدرت قراراً مساء أمس بإقالة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق من منصبه وتعيين محمد يوسف مديراً فنياً مؤقتاً للفريق عقب الخروج من البطولة العربية.