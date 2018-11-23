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شكرا لقرائتكم فرج عامر : سموحة مش فريق قطع غيار لفرق الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة أن نجوم الفريق السكندري غير معروضين للبيع، مشيراً أن النادي لن يكون مورد قطع غيار لفرق الدوري العام .
وأضاف رئيس سموحة أن أحلام الفرق المصرية في تحقيق البطولات العربية الأفريقية لن تتحقق إلا بالعدالة التحكيمية في البطولات المحلية.
وكتب عامر عبر حسابه الشخصي على تويتر:
احلامنا في تحقيق بطولات كروية افريقية وعربية لن تتحقق الا بعدالة تحكيمية في بطولاتنا المحلية .
سموحة لن يكون مورد قطغ غيار كروية لاي فريق ،ونجومنا ليس للبيع او التفريط ،ولن ندفع ثمن اخطاء غيرنا
فرج عامر
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