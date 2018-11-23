شكرا لقرائتكم فرج عامر : سموحة مش فريق قطع غيار لفرق الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة أن نجوم الفريق السكندري غير معروضين للبيع، مشيراً أن النادي لن يكون مورد قطع غيار لفرق الدوري العام .

وأضاف رئيس سموحة أن أحلام الفرق المصرية في تحقيق البطولات العربية الأفريقية لن تتحقق إلا بالعدالة التحكيمية في البطولات المحلية.

وكتب عامر عبر حسابه الشخصي على تويتر:

احلامنا في تحقيق بطولات كروية افريقية وعربية لن تتحقق الا بعدالة تحكيمية في بطولاتنا المحلية .

سموحة لن يكون مورد قطغ غيار كروية لاي فريق ،ونجومنا ليس للبيع او التفريط ،ولن ندفع ثمن اخطاء غيرنا