شكرا لقرائتكم وقف التصويت في عمومية الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اوقفت اللجنة المشرفة على عملية التصويت في الجمعية العمومية بالنادى الأهلى باب التصويت في الاجتماع الأول للجمعية العمومية العادية بسبب صلاة الجمعة.

وفتح باب التصويت في الجمعية العمومية العادية للأهلي في التاسعة من صباح اليوم ويستمر حتى السابعة مساءً، لمناقشة عدة أمور أبرزها اجتماعات الجمعيات السابقة واعتماد السنة المالية المنتهية، بالإضافة إلى إحاطة العمومية بما تم من إجراءات بشأن بيع حقوق النادى.

وحال عدم اكتمال النصاب القانونى بحضور ما يقرب من 60 ألف عضو، وهو أمر متوقع، سيتم تأجيل التصويت للاجتماع الثانى غدًا والذى سيكون صحيحًا بحضور 10 % من عدد الأعضاء أو خمسة آلاف عضو أيهما أقل.