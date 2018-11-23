شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتلقى سيرا ذاتية لمدربين أجانب لتحديد خليفة كارتيرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى النادي الأهلي عدداً من السير الذاتية لمدربين أجانب، من قبل بعض الوكلاء، لتولى إدارة تدريب الفريق الأحمر خلال المرحلة المقبلة، وذلك بعد الإطاحة بالفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للنادي الأهلي.

وكان النادي الأهلي أقال باتريس كارتيرون بعد خروج الفريق الأحمر من البطولة العربية، عقب التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام الوصل الإماراتى فى المباراة التى جمعت الفريقين أمس بدور الـ 16، وكانت مباراة الذهاب انتهت في برج العرب بالتعادل 2/2.

وقرر النادي الأهلي تعيين محمد يوسف مدرب عام الفريق في منصب المدير الفنى لفترة مؤقتة لحين اختيار مدرب جديد للقلعة الحمراء، ويفاضل مسئولو الأهلى بين السير الذاتية المعروضة لاختيار مدرب جديد خلال الفترة المقبلة لاستكمال مسابقة الدورى العام.