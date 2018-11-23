شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حسن وعمر السعيد يغيبان عن مران الزمالك لظروف خاصة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغيب الثنائى إبراهيم حسن وعمر السعيد، لاعبا الزمالك، عن مران الفريق اليوم الجمعة لظروف خاصة، قبل مواجهة الجونة، المقرر لها الاثنين المقبل، فى الأسبوع السادس عشر من بطولة الدورى الممتاز.
ومنح الجهاز الفنى للزمالك، المغربى حميد أحداد مهاجم الفريق، راحة من التدريبات اليوم الجمعة، بعد تعرضه لنزلة معوية أدت إلى استبعاده من معسكر مواجهة الداخلية فى المباراة التى فاز بها الفريق بهدفين مقابل هدف، فى الجولة الخامسة عشر بالدورى الممتاز وسمح الجهاز الفني لحميد أحداد بالراحة حيث سيتابع الجهاز الطبى حالته من أجل العودة سريعا للانتظام مع الفريق فى المواجهات المقبلة.
كما انتظم الثنائى التونسى فرجانى ساسى وحمدي النقاز، لاعبا الزمالك ومنتخب تونس، فى التدريبات التى أقيمت اليوم عقب عودتهما من تونس أول أمس بعد المشاركه مع منتخب بلادهما فى ودية المغرب، كما شارك فى التدريبات الكونغولي كابونجو كاسونجو عقب عودته من معسكر منتخب بلاده.
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