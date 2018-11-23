شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إقالة كارتيرون.. الأهلى يعلن المدرب الأجنبى الجديد خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ينوي النادى الأهلي الإعلان عن مدربه الجديد خلال أسبوع من الآن، بعد إقالة الفرنسي كارتيرون عقب توديع البطولة العربية.

وكان مجلس الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، قرر إقالة كارتيرون المدير الفنى ومعه مايكل ليندمان مدرب الأحمال البدنية بالفريق عقب الخروج من البطولة العربية أمس، الخميس، على يد الوصل الإماراتى، خاصة أن هذا الخروج جاء بعد أيام قليلة من خسارة بطولة أفريقيا أمام الترجى النونسى فى نهائى البطولة.

محمد يوسف مديرا فنيا مؤقتا بعد إقالة كارتيرون

وبمجرد إقالة كارتيرون وتعيين محمد يوسف مديراً فنياً مؤقتاً بجانب تعيين سيد عبد الحفيظ مديراً للكرة، بدأت إدارة الاهلي البحث عن مدرب أجنبي يقود الفريق خلال الفترة المقبلة، وينوى مجلس الأهلي الإعلان عن هذا المدرب فى غضون أسبوع.

ويصل الأهلي من الإمارات فى الثانية ظهر اليوم، الجمعة، ويبدأ غداً الاستعداد لمباراة المقاولون العرب المقرر لها الثلاثاء المقبل فى الدورى العام.

كارتيرون لم يلب طموحات الأهلاوية

لم يقدم فريق الكرة بالأهلى مستوى جيدا تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون منذ توليه المهمة، رغم تحقيق بعض النتائج الجيدة، ولكنه فشل فى إدارة المباريات المهمة مثلما حدث فى النهائى الأفريقى أمام الترجى التونسى وأيضا الوصل الإماراتى، بالإضافة إلى عدم وجود خطة واضحة يلعب بها الفريق، حتى إن معظم المحللين أجمعوا على عشوائية الأداء والخطة بالنسبة للأهلى، بالإضافة إلى تحامله على بعض اللاعبين وعدم منحهم الفرصة مقابل تدليل البعض الآخر ما جعل هناك أجواء غير جيدة داخل صفوف الفريق.