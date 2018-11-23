شكرا لقرائتكم خبر عن رنيم الوليلى تتأهل لنصف نهائى بطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهلت البطلة المصرية رنيم الوليلى، لاعبة وادى دجلة وبطل العالم والمصنفة الثانية عالمياً، إلى نصف نهائى بطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش، بعد تغلبها على الصينية جوى تشان بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 22 دقيقة، وجاءت نتائج الأشواط كالتالى: 11-2, 11-8, 11-6

وتعتبر رنيم الوليلى أمام فرصة تاريخية لانتزاع صدارة التصنيف العالمي من نور الشربينى، التى ودعت البطولة من ربع النهائى.

كما أطاحت نوران جوهر لاعبة وادى دجلة والمصنفة السابعة عالمياً، بنظيرتها الفرنسية كاميل سيرمى المصنفة الرابعة عالمياً، خلال المباراة التى جمعت الثنائى بربع نهائي بطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش، بنتيجة 3/2 في مباراة استغرقت 57 دقيقة.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالى: 11-6, 7-11, 9-11, 11-9, 11-3

وتغلب طارق مؤمن، لاعب الاسكواش والمصنف الثالث عالمياً، على مواطنه المصرى محمد أبو الغار المصنف السابع، فى المباراة التى جمعت الثنائي بربع نهائى بطولة هونج كونج المفتوحة، بنتيجة 3/1 في مباراة استغرقت 82 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 13-11, 11-13, 12-10, 11-7 .

فيما تأهل البطل المصرى محمد الشوربجى، لاعب الاسكواش والمصنف الأول عالمياً، إلى نصف نهائى بطولة هونج كونج المفتوحة بعد تغلبه على نظيره بول كول المصنف السادس بنتيجة 3/1 فى مباراة استغرقت 54 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 7-11, 11-4, 11-6, 11-7







