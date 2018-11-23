شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الحكام تعلن قبول دفعة جديدة واختبارات ترقى فى يناير ومارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة الحكام الرئيسية قبول دفعة جديدة من الحكام الجدد وإجراء اختبار الترقى لحكام الدرجتين الثالثة والثانية خلال شهر يناير 2019. ويدخل اختبارات الترقى حكام دفعة فبراير 2016 وكل من أمضى فى درجته عامين ممارسا للتحكيم. كما سيتم إجراء اختبار ترقى لحكام الدرجتين الثالثة والثانية لدفعة فبراير 2017 والإعادة للراسبين خلال شهر مارس 2019.

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