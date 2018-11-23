شكرا لقرائتكم خبر عن الشوربجى بعد التأهل لنصف النهائى: 10 سنوات على الظهور الأول بهونج كونج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب محمد الشوربجى، لاعب الاسكواش والمصنف الأول عالمياً، عن اندهاشه بمرور 10 سنوات على مشاركته الأولى فى بطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش، والتى تعد واحدة من أكبر البطولات العالمية فى اللعبة، نظراً لنقاط التصنيف التى تضيفها للاعبين، وقيمة جوائزها المادية التي تبلغ 164 ألف دولار.

وقال الشوربجى عبر حسابه الشخصي على تويتر، "من الجنون أن تكون هذه السنة العاشرة على ظهورى الأول ببطولة هونج كونج، حيث شاركت للمرة الأولى فى 2009، عندما كان عمرى 18 عاماً".

وتأهل البطل المصرى محمد الشوربجى، لاعب الاسكواش والمصنف الأول عالمياً، إلى نصف نهائى بطولة هونج كونج المفتوحة بعد تغلبه على نظيره بول كول المصنف السادس بنتيجة 3/1 فى مباراة استغرقت 54 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 7-11, 11-4, 11-6, 11-7 .