شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام الثلاثي الدولي المحترف في مران الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

انتظم الثنائي التونسي فرجاني ساسي وحمدي النقاز، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومنتخب تونس، في التدريبات الجماعية للفريق الأبيض، والتي أقيمت صباح اليوم الجمعة، وذلك عقب عودتهم من تونس أول أمس، بعد المشاركه مع منتخب بلادهم في ودية المغرب.

كما انتظم وشارك في التدريبات المهاجم الكونغولي كابونجو كاسونجو، وذلك عقب عودته من معسكر منتخب بلاده.