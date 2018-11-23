شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك يوضح حجم إصابة محمود علاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد الدكتور محمد أسامة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الإصابة التي تعرض لها محمود علاء، مدافع الفريق، خلال مباراة الداخلية، عبارة عن شد خفيف، ووصفها بأنها طبيعية وتحدث بشكل عادي للاعبين، ولا تستدعي التغيير كما حدث مع علاء واستكمل اللقاء مساء أمس.

كان الزمالك قد فاز على الداخلية بهدفين لهدف وواصل تصدر الدوري برصيد 29 نقطة.