شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: عبدالله السعيد أخطأ بالعودة للأهلي بعد التوقيع للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال عماد متعب، مهاجم الأهلي السابق، إن عبدالله السعيد، لاعب الأهلي السابق وأهلي جدة السعودي الأهلي، أخطأ بالعودة للفريق الأحمر بعد التوقيع للزمالك.

وردًا على سؤال حول سبب توقيع عبدالله السعيد للزمالك، وهل قراره جاء خشية التعرض لما تعرض لاعبو الأهلي الكبار أمثال «متعب»، قال الأخير، في مقابلة تليفزيونية: «مقدرش أقول كده، عبدالله مختلف عني، كان بيلعب بشكل أساسي، وكان بيتعامل فئة أولى، كان عقده بيخلص وراحخ وقع للنادي المنافس اللي هو الزمالك».

وأضاف: «الغلطة اللي عملها إنه بعد توقيعه للزمالك رجع الأهلي تاني».