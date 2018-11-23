بعد إقالة كارتيرون.. الأهلى يعلن المدرب الأجنبى الجديد خلال أسبوع

ينوي النادى الأهلي الإعلان عن مدربه الجديد خلال أسبوع من الآن، بعد إقالة الفرنسي كارتيرون عقب توديع البطولة العربية.

وكان مجلس الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، قرر إقالة كارتيرون المدير الفنى ومعه مايكل ليندمان مدرب الأحمال البدنية بالفريق عقب الخروج من البطولة العربية أمس، الخميس، على يد الوصل الإماراتى، خاصة أن هذا الخروج جاء بعد أيام قليلة من خسارة بطولة أفريقيا أمام الترجى النونسى فى نهائى البطولة.

وبمجرد إقالة كارتيرون وتعيين محمد يوسف مديراً فنياً مؤقتاً بجانب تعيين سيد عبد الحفيظ مديراً للكرة، بدأت إدارة الاهلي البحث عن مدرب أجنبي يقود الفريق خلال الفترة المقبلة، وينوى مجلس الأهلي الإعلان عن هذا المدرب فى غضون أسبوع.

ويصل الأهلي من الإمارات فى الثانية ظهر اليوم، الجمعة، ويبدأ غداً الاستعداد لمباراة المقاولون العرب المقرر لها الثلاثاء المقبل فى الدورى العام.

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