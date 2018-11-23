شكرا لقرائتكم مختار مختار عن إخفاقات الأهلي: حاجة تحزن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مختار مختار المدير الفني للانتاج الحربي ونجم الأهلي الأسبق أن وداع المارد الأحمر للبطولة العربية ومن قبلها البطولة الإفريقية يعد شيئا مؤسفا للغاية. وقال مختار في تصريحات خاصة :" حاجة تحزن بجد ليس هذا هو فريق الاهلي.. بالهدوء تعالج الأمور وتعود لنصابها الطبيعي " وودع الاهلي بطولتي دوري الابطال الافريقي بالخسارة من الترجي التونسي ثم ودع البطولة العربية بالتعادل مع الوصل الاماراتي بهدف لكل فريق بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل الايجابي بهدفين لكل فريق في الاسكندرية . وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب إقالة المدير الفني للفريق الأول باتريس كارتيرون ومدرب الأحمال مايكل ليندمان. كما قرر المجلس تكليف الكابتن سيد عبد الحفيظ قائما بأعمال مدير الكرة، وتكليف الكابتن محمد يوسف مديرا فنيا مؤقتا للفريق الأول لحين إتمام التعاقد مع مدير فني وطاقم جهاز جديد للفريق الأول".

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