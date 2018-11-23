شكرا لقرائتكم الصحافة الإماراتية: الوصل يقصي نادي القرن من كأس زايد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفلت الصحافة الاماراتية الصادرة اليوم، الجمعة، بتأهل الوصل إلى الدور ربع النهائي بمسابقة كأس زايد للاندية الابطال "البطولة العربية" بعد تعادله مع الاهلي بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس بملعب "زعبيل"، في "إياب" دور الـ 16.

وعنونت صحيفة "البيان"، "تعادل مع الأهلي المصري بهدف في مباراة مثيرة.. الوصل إلى ربع نهائي كأس زايد"، وقالت أن مباراة الوصل والاهلى كانت قوية ومثيرة من الطرفين وزادها متعة الحضور الجماهيري، ولم يعكر صفو المباراة سوى طرد حسام عاشور في الثواني الأخيرة.

وأضافت الصحيفة أن الوصل تمكن من تعميق جراح الاهلي الذى ودع مسابقتي دوري ابطال افريقيا والبطولة العربية في غضون أسبوع واحد.

فى حين عنونت صحيفة "الاتحاد"، "الامبراطور من ذهب"، وقالت "توهج الوصل فى ليلة جماهيرية وواصل رحلة الابداع فى كأس زايد للأبطال وأطاح بالاهلي المصري من السباق ليحجز مقعده في الدور ربع النهائي".

وأضافت الصحيفة "الوصل خاض مباراة تكتيكية من الطراز الأول، ونجح في الوصول باللقاء إلى بر الأمان وبالنتيجة التي تضمن له التأهل إلى الثمانية الكبار، فيما تجددت أحزان الأهلي بخروجه من البطولة العربية بعد أن سقط في النهائي الأفريقي أمام الترجي التونسي.

من جانبها عنونت صحيفة "الامارات اليوم"، "الامبراطور يقبض على الاهلي المصري"، وقالت "قدم الوصل مباراة كبيرة، إذ نجح في فرض أسلوب لعبه في الشوط الأول، ورغم تقدم الأهلي بالهدف الأول عن طريق وليد سليمان، إلا أن سوك أحرز التعادل، وحافظ بعدها الفهود على النتيجة".

أما صحيفة "الخليج"، فكتبت، "الوصل يقصي نادي القرن من كأس زايد"، وقالت "مثّلت المواجهة ملحمة جماهيرية كبيرة بين الفريقين، وجد فيها الأصفر مساندة رائعة من كثير من مشجعي الأندية في الدولة، بينما كان لافتاً الجمهور الكبير الذي ساند النادي المصري، والذي شجع الأهلي بحرارة".

كما سلطت الصحافة الإماراتية الضوء على قرار إدارة النادي الاهلي بإقالة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق من منصبه وتعيين محمد يوسف مديراً فنياً مؤقتاً للفريق عقب الخروج من البطولة العربية.