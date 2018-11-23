شكرا لقرائتكم الأهلي يعلن خليفة كارتيرون خلال أسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينوي النادي الأهلي الإعلان عن مدربه الجديد خلال أسبوع من الأن بعد إقالة الفرنسي كارتيرون عقب توديع البطولة العربية.

كان مجلس الاهلي برئاسة محمود الخطيب قد قرر إقالة كارتيرون المدير الفني ومعه مايكل ليندمان مدرب الأحمال البدنية بالفريق عقب الخروج من البطولة العربية أمس ،الخميس، على يد الوصل الأماراتي خاصة وأن هذا الخروج جاء بعد أيام قليلة من خسارة بطولة أفريقيا أمام الترجي النونسي في نهائي البطولة.

وبمجرد إقالة كارتيرون وتعيين محمد يوسف مديراً فنياً مؤقتاً بجانب تعيين سيد عبد الحفيظ مديراً للكرة بدأت إدارة الاهلي البحث عن مدرب أجنبي يقود الفريق خلال الفترة المقبلة وينوي المجلس الأهلاوي الإعلان عن هذا المدرب في غضون اسبوع.

ويصل الاهلي من الأمارات في الثانية من ظهر اليوم،الجمعة، وسيبدأ غداً الإستعداد لمباراة المقاولون العرب المقرر لها الثلاثاء المقبل في الدوري العام.