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شكرا لقرائتكم تشيلسي يجدد عقد كانتي لمدة 5 سنوات قادمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلن نادي تشيلسي الانجليزي اليوم، الجمعة، تجديد تعاقده مع لاعب وسط منتخب فرنسا، نجولو كانتي لمدة خمس سنوات قادمة.
وذكرت وسائل الاعلام الإنجليزية، أن نجولو كانتي الفائز مع منتخب فرنسا ببطولة كأس العالم التي أٌقيمت في روسيا الصيف الماضي، سيتقاضى راتباً أسبوعياً يصل لـ 290 ألف جنيه استرليني.
وأبدى كانتى سعادته الغامرة بتجديد تعاقده مع تشيلسى قائلاً في تصريحات للموقع الرسمي للنادي اللندني، "أنا سعيد لتمديد عقدي مع تشيلسي، قضيت أوقاتاً رائعة مع البلوز على مدار العامين الماضيين، حصلت على العديد من الجوائز مع تشيلسى لم أتصور في يوم من الايام الفوز بها، أحببت هذه المدينة والنادي، أنا سعيد لوجودي هنا".
وخاض كانتي صاحب الـ 27 عاماً، 105 مباراة مع تشيلسى بمختلف المسابقات الإنجليزية والاوروبية سجل خلالها 4 أهداف وصنع مثلها، فيما خاض 36 مباراة مع منتخب فرنسا وسجل هدفاً وحيداً.
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