شكرا لقرائتكم جماهير بوكا جونيورز تحقق رقماً قياسياً قبل إياب نهائي ليبرتادوريس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حققت جماهير فريق بوكا جونيورز الارجنتيني رقماً قياسياً عالمياً قبل مواجهة الغريم التقليدي ريفربليت غداً السبت بملعب "مونومينتال"، فى "إياب" نهائي كأس ليبرتادوريس "دوري ابطال امريكا الجنوبية".

واحتشد 50 ألف مشجع فى مدرجات "لا بومبونيرا" فى المران الأخير لفريق بوكا جونيورز قبل مواجهة الغريم التقليدي ريفربليت غداً السبت بملعب "مونومينتال".

وذكرت صحيفة "أوليه" الارجنتينية، أن تدريبات بوكا جونيورز شهدت حيث أكبر حضور للمشجعين في مران فريق، على مستوى العالم، حيث نجحت جماهير البوكا في تحطيم الرقم القياسي المسجل بإسم جماهير مونتيري المكسيكي، عندما حضر أكثر من 31 ألف مشجع لحضور تدريبات الفريق قبل مباراة موريليا بالدوري المكسيكي، في مايو 2017.

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب التي أقيمت بملعب "لا بومبونيرا"، انتهت بالتعادل الايجابي 2/2.

وصعد ريفر بليت إلى نهائى كأس ليبرتادوريس بعدما نجح فى الاطاحة بـ"حامل اللقب" جريميو البرازيلى من الدور نصف النهائى بعدما تعادل الفريقان فى مجموع مباراتى الذهاب والاياب بنتيجة 2 – 2، ليستفيد ريفر بليت من قاعدة إحتساب الهدف خارج الارض بهدفين، بينما تفوق بوكا جونيورز على بالميراس البرازيلى بنتيجة 4 – 2 فى مجموع مباراتى الذهاب والاياب.

يخوض بوكا جونيورز النهائى الـ 11 فى تاريخ مشاركاته بالبطولة تربع على عرشها ست مرات، مما يضعه على بُعد لقب واحد من معادلة سجل جاره إنديبندينتي، الذى يُعد النادى الأكثر تتويجاً بكأس لبيرتادوريس على مر العصور، فى المقابل يخوض غريمه التقليدى ريفر بليت النهائى السادس أملاً فى الحصول على اللقب الرابع فى تاريخه.

ولم يتذوق البوكا طعم الحصول على كأس ليبرتادوريس منذ عام 2007، بينما توج ريفر بليت بأخر ألقابه فى عام 2015.

وتعد هذه المرة الاولى فى تاريخ بطولة كأس ليبرتادوريس "دورى ابطال أمريكا الجنوبية" التى انطلقت عام 1960 التى يلتقى فيها عملاقى الأرجنتين فى نهائى المسابقة، علماً بأن أندية الارجنتين هى الأكثر تتويجاً بلقب تلك البطولة "25 مرة" متفوقة على أندية البرازيل التى توجت باللقب فى 18 مناسبة.