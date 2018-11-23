شكرا لقرائتكم بيليجريني يعلق على رحيل أرناوتوفيتش عن وست هام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى مانويل بيليجريني، مدرب نادي وست هام، أن ماركو أرناوتوفيتش يشعر بالسعادة في النادي، رغم التقارير التي تتحدث عن رحيله.



وقال أرناوتوفيتش لصحيفة كوريير الأسبوع الماضي، إنه أراد المنافسة مع الأفضل، بينما قال شقيقه ووكيل أعماله، دانييل، إن المهاجم البالغ عمره 29 عاما يجب أن يلعب لصالح أندية القمة، لإثبات قدراته .

وأوضح المدرب بيليجريني، أنه يتفهم طموح اللاعب، لكنه يثق في التزامه مع النادي اللندني.



وأضاف بيليجريني "أعرف ماركو وطريقة تفكيره، أعتقد أن كل لاعب يجب أن يملك الطموح ومواصلة تطوير مسيرته، لكني أثق في أنه سعيد هنا، وأفضل طريقة لإظهار ذلك استمرار مستواه الجيد ".

وسجل أرناوتوفيتش، 5 أهداف في الدوري الإنجليزي مع وست هام هذا الموسم، لكن إصابة مزعجة في الركبة فرضت عليه عدم خوض كافة التدريبات مع الفريق معظم فترات الموسم حتى الآن.



وتابع بيليجريني "ماركو يواجه موسما صعبا، لا يمكنه التدريب مثل الجميع من بداية الأسبوع بسبب ركبته ".

وأتم "أتوقع أن يقدم أقصى ما لديه في كل مباراة. يملك الكثير من القوة ويسجل الأهداف، أتوقع منه أن يقدم موسما جيدا".