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شكرا لقرائتكم برشلونة مهتم بضم رودريجيز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل دخل الكولومبي جيمس رودريجيز، صانع ألعاب بايرن ميونيخ الألماني والمعار من ريال مدريد، اهتمامات مسئولي نادي برشلونة الإسباني من أجل التعاقد معه، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
كشفت صحيفة "ماركا" ، أن برشلونة أحدث المهتمين بضم رودريجيز صاحب الـ27 عاما، خلال الصيف المقبل في ظل الصعوبة التي سيجدها في اللعب بشكل أساسي مع الريال.
وأوضحت الصحيفة أن يوفنتوس أيضا يراقب موقف رودريجيز بعد عودته من الإعارة، في ظل رغبته في بناء فريق قوي للحصول على لقب دوري أبطال أوروبا، خاصة بعد ضم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وانتقل رودريجيز إلى بايرن ميونيخ في صيف 2017، قادما من ريال مدريد لمدة موسمين على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء، علما بأن عقده سينتهي مع الميرينجي في 2021.
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