شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الرحيل.. ماذا قدم كارتيرون مع الأهلى فى 21 مباراة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسدل الستار رسمياً على رحلة الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأهلى، مع القلعة الحمراء بعدما قرر مجلس إدارة النادى الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، إقالة المدير الفنى للفريق الأول باتريس كارتيرون ومدرب الأحمال مايكل ليندمان.

كما قرر المجلس تكليف سيد عبد الحفيظ قائما بأعمال مدير الكرة، ومحمد يوسف مديرا فنيا مؤقتا للفريق الأول لحين إتمام التعاقد مع مدير فنى وطاقم جهاز جديد للفريق الأول.

وكان الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفني للأهلي، قاب قوسين أو أدنى من التتويج بالأميرة الأفريقية الثانية له بعدما سبق وفاز باللقب مع فريق مازيمبى الكونغولى عام 2015 إلا أن صاحب الـ48 عامًا خسر أول ألقابه مع الأهلي ثم ودع البطولة العربية من دور الستة عشر بالتعادل مع الوصل الإماراتى بهدف لكل فريق ليخسر ثانى ألقابه.

وتولى كارتيرون تدريب الأهلي الصيف الماضى عقب استقالة حسام البدرى بسبب سوء النتائج فى دورى أبطال أفريقيا.

وتوج الترجى التونسي بطلا لدورى أبطال أفريقيا للمرة الثالثة فى تاريخه بعد الفوز على الأهلي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة فى نتيجة المباراتين ذهابا وإيابا.

الأهلي الذى فاز ذهابا 3-1 ولم يُقدم ما يجعله يصمد أمام طوفان التونسي على مرمى محمد الشناوى، الذى هز شباك الأهلى ثلاث مرات عن طريق سعد بقير هدفين وأنيس البدرى هدف فى الدقائق 45 و54 و84.

ونجح الوصل الإماراتى فى الإطاحة بالأهلى خارج البطولة العربية بالتعادل الايجابى 2-2 فى الإسكندرية ثم التعادل فى الإمارات 1-1.

وتولى 4 مدربين أجانب تدريب الأهلي بعد رحيل البرتغالى مانويل جوزيه لم ينجح أحدهم فى التتويج بلقب دورى أبطال أفريقيا لأسباب مختلفة، سواء بالفشل فى الوصول لنهائى البطولة والخروج مبكرًا أو الرحيل قبل المشاركة في البطولة القارية، بينما استطاع المصريون حصد اللقب مرتين منذ رحيل الخواجة البرتغالى، الأولى عام 2012 بقيادة حسام البدرى، والثانية عام 2013 بقيادة محمد يوسف.

كشف حساب كارتيرون فى دورى الأبطال الأفريقى

وقاد كارتيرون فريق الأهلى فى 10 مباريات بدورى الأبطال الأفريقى فاز فى 7 وتعادل فى واحدة مع الترجى التونسى وخسر مباراتين أمام وفاق سطيف الجزائرى قبل هزيمة إياب النهائى أمام بطل تونس، وسجل المارد الأحمر 19 هدفاً خلال مشواره فى البطولة بينما تلقت شباكه 10 أهداف.

كشف حساب كارتيرون فى الدورى المحلى

على صعيد الدورى المحلى، قاد كارتيرون فريق الأهلى فى 6 مباريات بسبب تأجيل معظم مبارياته للانشغال بخوض البطولة الأفريقية، فاز فى 3 مواجهات وتعادل فى 2 وخسر لقاءً وحيداً أمام الاتحاد السكندرى، وسجل 9 أهداف بينما تلقت شباكه 5 أهداف منها رباعية فى مباراة وحيدة أمام زعيم الثغر.

كشف حساب كاتيرون فى البطولة العربية

فيما قاد كارتيرون فريق الأهلى فى 3 مباريات بالبطولة العربية تعادل فى 3 مباريات وفاز فى لقاء وحيد وسجل 7 أهداف بينما تلقت شباكه 8 أهداف.

كشف حساب كارتيرون فى كأس مصر

وقاد كارتيرون فريق الأهلى فى مباراة واحدة بمسابقة كأس مصر أمام الترسانة ضمن دور الـ32 للبطولة وفاز بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليتأهل لدور الـ 16 ويستعد لملاقاة بيراميدز.

21 مباراة لكارتيرون مع الأهلى

وبلغ إجمالى مباريات كارتيرون مع النادى الأهلى منذ توليه المسئولية الفنية 21 مباراة نجح فى تحقيق الفوز خلال 12 لقاء بينما تعادل فى 6 مواجهات، وخسر 3 لقاءات وسجل الفريق الأحمر تحت قيادته 38 هدفا واهتزت الشباك الحمراء مع المدرب الفرنسى بـ21 هدفاً بمختلف البطولات على الصعيد المحلى والأفريقى والعربى.