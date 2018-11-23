شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محافظ الأقصر فى افتتاح بطولة كأس أفريقيا للدواثلون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتحت بطولة كأس أفريقيا للدواثلون بحضور مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء أحمد ناصر رئيس الاتحاد المصرى والعربى والأفريقى للترايثلون والإسبانية مارى سول كاسادا رئيس الاتحاد الدولى للترايثلون.

البطولة العربية والأفريقية للديواثلون تقام فعالياتها بالأقصر خلال الفترة من 21 إلى 24 نوفمبر 2018 تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ومحافظة الأقصر، بمشاركة 24 دولة عربية وأفريقية.

وكان اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي للترايثلون أقيم عصر أمس، وشارك في الاجتماع ممثلو الدول الاعضاء في الجمعية العمومية وهم مصر و جنوب افريقيا و السودان و موريشيوس و الكاميرون والسنغال و تونس والمغرب وزيمبابوى و النيجر و نيجيريا و روندا بحضور اللواء محمود العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصرى ود. عماد البنانى المدير الفني للرياضة بالـ(أوكسا) و أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الافريقى للترايثلون و مساعدة رئيس الاتحاد المصرى و العربى والافريقى مارى جرجس.

استعرض الاجتماع استراتيجية الاتحاد الافريقى و التحديات التي تواجه رياضة الثرايثلون في القارة الافريقية والتأكيد على دعم وتنشيط الاتحادات المحلية .



أحمد ناصر رئيس اتحاد التريثلون



افتتاح بطولة كأس أفريقيا للدواثلون بالاقصر