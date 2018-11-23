شكرا لقرائتكم خبر عن مختار مختار عن وداع الأهلي للبطولات: "حاجة تحزن بجد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مختار مختار، المدير الفني للإنتاج الحربي ونجم الأهلي الأسبق، أن وداع المارد الأحمر للبطولة العربية ومن قبلها الأفريقية يعد شيئا مؤسفا للغاية.

وقال مختار فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "حاجة تحزن بجد ليس هذا هو فريق الأهلي.. بالهدوء تعالج الأمور وتعود لنصابها الطبيعى".

وودع الأهلي بطولتى دورى الأبطال الأفريقى بالخسارة من الترجى التونسى، والبطولة العربية بالتعادل مع الوصل الإماراتي بهدف لكل فريق بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق فى الإسكندرية.

وقرر مجلس إدارة النادى الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، إقالة المدير الفنى للفريق الأول باتريس كارتيرون ومدرب الأحمال مايكل ليندمان.

كما قرر المجلس تكليف سيد عبد الحفيظ قائما بأعمال مدير الكرة، ومحمد يوسف مديرا فنيا مؤقتا للفريق الأول لحين إتمام التعاقد مع مدير فنى وطاقم جهاز جديد للفريق الأول.