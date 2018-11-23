شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص مباراة الاهلى والوصل الاماراتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ودع فريق الكرة بالأهلى بطولة جديدة أمس الخميس عقب التعادل الإيجابى 1-1 مع الوصل الإماراتى فى اللقاء الذي أقيم بينهما باستاد زعبيل بالإمارات، فى إياب دور الـ 16 بالبطولة العربية، ليودع الأحمر كأس زايد بعد التعادل بالقاهرة 2-2 ، وهي البطولة الثانية التى يفقدها الفريق خلال أيام عقب فقدانه لقب دورى أبطال أفريقيا امام الترجى التونسى فى مباراة هي الأسوأ للأهلى فى الحقبة الأخيرة وخسرها بثلاثية نظيفة .

مستوى الأهلى متواضع

خروج الاهلى من البطولة العربية امام الوصل الاماراتى لم يكن مفاجأة للجميع نظرا لتراجع مستوى الفريق فى الفترة الاخيرة والاداء السئ الذى لا يجارى اي من المنافسين سواء فى اللياقة البدنية او المهارة الفنية بل والنواحي التكتيكية التى ارتكبها كارتيرون الذة وقف كالمتفرج فى مباراة الوصل دون ان يكون له دور واضح وكانت النتيجة الخروج المهين للاهلى الذى تقدم وفشل فى الحفاظ على التقدم لمدة 30 دقيقة ينتهى بها اللقاء .

التشكيل والتغييرات الخاطئة

الجميع اكد على ارتكاب كارتيرون المدير الفنى للاهلى لأخطاء فنية فى التشكيل واصراره على بعض اللاعبين مثل مروان محسن الذى لم يكن له اي دور فى المباراة وكان عالة على اللاعبين وبفقدان الكرة بسهولة مما مثل ضغط على مدافعى الفريق الأحمر وايضا الدفع باحمد حمودى الذى لم يتطور ادائه منذ انضمامه للاهلى وكان قريب من الرحيل مع كل فترة انتقالات ولم يكن هناك اي قناعة به من قبل الجهاز الفنى لاسابق بقيادة حسام البدرى وكان قريب من الرحيل فى بداية الموسم ولكن فوجئ الجميع فى الدفع به كاساسي

اخطاء الشناوى المتكررة

حراسة مرمى الأهلى لم تكن امينة فى الدفاع عن عرين الأحمر بسبب الاخطاء المتكررة لمحمد الشناوى والاصرار على الدفع به وعدم عودة الثقة لاكرامي الذى سيكون الافضل مهما كان تواضع مستواه وتسبب بأخطائه فى هز شباكه فى النهائى الافريقي امام الترجي وايضا امام الوصل الاماراتى ليعلن عن وقفه حقيقة مع هذا الحارس الذى ساهم بدرجة كبيرة فى خروح الاهلى من بطولتين فى اسبوعين

كانت النهاية باقالة الفرنسي كارتيرون الذى لم يقدم اي جديد للاهلى فى الفترة الاخيرة وتعيين محمد يوسف مديرا فنيا مؤقتا