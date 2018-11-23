بعد إحالته للتحقيق.. الحضري: أمي أغلى من أي حاجة (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

برر عصام الحضري، حارس مرمى الإسماعيلي، سبب تخلفه عن السفر مع الفريق الأصفر إلى بوروندي لخوض مباراة مسيجير نيجوزي، في مستهل مشوار الفريق في بطولة دوري أبطال إفريقيا 2018.

ونشر الحارس المخضرم عبر حسابه الرسمي على تويتر صورة له مع والدته مشيرًا إلى أنها مريضة بالوقت الحالي، وعلق قائلا: "سلامتك بالدنيا يا أمي.. انتي عندي أغلى من أي حاجة".

وكان إبراهيم عثمان، رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي والمشرف العام على قطاع الكرة، أصدر قرارا بتحويل صاحب الـ45 عامًا للتحقيق من قبل الإدارة القانونية بالنادي.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يتم توقيع العقوبة على الحضري، وفقًا للائحة الجزاءات من أجل الحفاظ على حالة الانضباط داخل صفوف الفريق الذى يستعد للمشاركة الإفريقية بعد غياب دام لسنوات.

ويستعد الإسماعيلي بعد ثلاثة هزائم متتالية في الدوري المصري لمواجهة ماسيجير نيجوزي بطل بوروندي يوم الأربعاء المقبل، في ذهاب الدور التمهيدي لبطولة دوري الأبطال في نسختها الجديدة.