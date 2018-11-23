رياضة | لاعبو جامعة "ممفيش الأمريكية" يخلدون ذكرى كريم سامح (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاعبو جامعة "ممفيش الأمريكية" يخلدون ذكرى كريم سامح (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام لاعبو فريق جامعة ممفيس الأمريكية لكرة السلة، بكتابة الراحل كريم سامح على قمصان الفريق قبل خوض أحدى مباريات بطولة دوري السلة الأمريكي، تخليدا لذكرى اللاعب الذي وافته المنية بعد صراع مع سرطان الدم.

توفى كريم سامح يوم الجمعة الماضي وذلك بعد صراع مرير مع المرض ،وقد أصيب اللاعب الراحل والذى كان يدرس بجامعة memphis الأمريكية بمرض سرطان الدم ،وهو السبب الذى أدى إلى وفاته.