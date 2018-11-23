رياضة | "الخطيب والدرندلي ومرتجي" يغيبون عن اليوم الأول لعمومية الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الخطيب والدرندلي ومرتجي" يغيبون عن اليوم الأول لعمومية الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد اليوم الأول للجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي غياب محمود الخطيب رئيس النادي الذي خضع لعملية جراحية في ألمانيا بجانب امين الصندوق خالد الدرندلى رئيس بعثة فريق الكرة قي الإمارات وخالد مرتجى عضو المجلس الذي سافر لدعم الفريق.

وشهد مقر النادي الأهلي بالجزيرة، صباح اليوم الجمعة وغدًا السبت، فعاليات الجمعية العمومية العادية للأعضاء المسددين للاشتراك السنوي لآخر سنة مالية، لاعتماد الميزانية، والحساب الختامي، ومناقشة جدول الأعمال.

الاجتماع الأول:

• بدأ الاجتماع الأول في تمام الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيع بالكشوف وحتى الساعة السابعة مساءً. ويتم إيقاف إجراءات الجمعية العمومية أثناء أداء صلاة الجمعة ووفقًا لتوقيت الأذان ويكون الاجتماع صحيحًا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء، الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية، وفي حالة اكتمال النصاب القانوني يتم مناقشة جدول الأعمال، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل عقد اجتماع الجمعية العمومية إلى الاجتماع الثاني.

الاجتماع الثاني:

• يبدأ الاجتماع الآخر، غدًا السبت في تمام الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيع بالكشوف، وحتى الساعة السابعة مساءً. ويكون الاجتماع صحيحًا بحضور 10% أو بحضور 5000 عضو، أيهما أقل، من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية، على أن يتم الاجتماع لمناقشة جدول الأعمال في حالة اكتمال النصاب القانوني الساعة السابعة مساءً مباشرة بالصالة المغطاة بالنادي.